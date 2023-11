Als größter Erfolg in der Nachkriegszeit gilt bis heute der Einzug in die WM-Zwischenrunde 1978. Und da vor allem ein Spiel: Der 3:2-Sieg der schon ausgeschiedenen Alpenkicker gegen den "großen Bruder" Deutschland ging in der einen Nation als "Wunder von Córdoba" und in der anderen als "Schmach" in die Historie ein.