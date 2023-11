Im ihrem letzten Länderspiel des Jahres trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Dienstag (20:45 Uhr/live im ZDF) in Wien auf Österreich. Am 2. Dezember findet in der Hamburger Elbphilharmonie dann die Gruppenauslosung zur EM in Deutschland statt (18 Uhr/live im ZDF). Das EM-Eröffnungsspiel findet am 14. Juni 2024 in München statt. Das Finale steigt am 14. Juli in Berlin.