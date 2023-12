Börsenjahr im Rückblick: Spekulieren auf Ende der Zinswende

Nach einer Bankenkrise im Frühjahr, die in Europa in der Pleite der Schweizer Großbank Credit Suisse ihren Höhepunkt fand, war die Stimmung am Boden. Der Deutsche Aktienindex (Dax) fiel bis auf 14.600 Punkte zurück. Dieses Jahrestief wurde im Oktober noch einmal erreicht, dann erfolgte die Wende.