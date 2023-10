Börsengänge: Lieber New York als Frankfurt?

Der Traditionshersteller mit Hauptsitz in Linz am Rhein hat für seine Notierung die New Yorker Börse NYSE gewählt. Experten werteten die Entscheidung als Niederlage für den Finanzplatz Frankfurt. Warum New York? Größter Markt für Birkenstock ist Amerika. Mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen dort, mit steigender Tendenz. Das ist Bankern zufolge auch der wichtigste Grund für die Wahl von New York als Börsenplatz - auch wenn Birkenstock zu 95 Prozent in Deutschland produziert. Ausschlaggebend soll auch die größere Liquidität jenseits des Atlantiks sein - das bedeutet: Die Chance ist höher, die Aktien zu einem möglichst hohen Preis loszuwerden. Zum Handelsstart legte Birkenstock den Ausgabepreis auf 46 Dollar fest - in der Mitte der zuvor beschlossenen Spanne.