Pflegende Angehörige und berufstätig: Gibt es Unterstützung?

Es kann so plötzlich kommen. Die Nachricht, die alles verändert - und sofortige Handlungen erfordert. Ein Treppensturz, ein Autounfall , eine unheilbare, schnell fortschreitende Krankheit zum Beispiel bei Eltern, Kindern oder Geschwistern. Der Gesetzgeber unterstützt grundsätzlich Arbeitnehmer, für die Pflege naher Angehöriger eine Auszeit vom Job zu nehmen.

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung

Für solche Situationen hat der Staat für berufstätige Angehörige einen Rechtsanspruch auf sofortige Freistellung von der Arbeit geschaffen. Zehn Tage können Sie aus dem Beruf aussteigen, um in einem akuten Notfall die Pflege eines nahen Angehörigen zu übernehmen oder zu organisieren. Diese Tage müssen Sie nicht notwendigerweise am Stück nehmen.

Neu ab 2024: Jedes Jahr Tage für akute Pflege

"Die Situation, die der Gesetzgeber im Blick hat, ist tatsächlich der Beginn von Pflegebedürftigkeit", erklärt Rohmann. "Also, beispielsweise, es hat jemand einen Schlaganfall erlitten, und jetzt muss die Pflege neu organisiert werden. Es muss ein Pflegedienst gesucht werden und vielleicht das Schlafzimmer vom ersten Stock ins Erdgeschoss umgeräumt werden."

Solche Dinge zu organisieren, braucht Zeit. Dafür kann man sich von der Arbeit dann für zehn Arbeitstage freistellen lassen und bekommt in der Zeit auch das Pflegeunterstützungsgeld.

Kein Fall fürs Pflegeunterstützungsgeld sei, wenn man wisse, dass die Mutter in vier Wochen eine Operation habe und dann mehr Unterstützung brauche, erläutert Rohmann.

Gibt es bei Pflegezeit Lohn?

Wer hat Anspruch auf Familienpflegezeit?

Die Familienpflegezeit kann man bis zu 24 Monate beanspruchen, wenn man mindestens 15 Stunden in der Woche weiterarbeitet. Auch hier wird man vom Arbeitgeber freigestellt und muss die Finanzierung selber organisieren, zum Beispiel durch ein zinsloses Darlehen. Der gesetzliche Anspruch auf Freistellung besteht bei der Familienpflegezeit erst ab 25 Beschäftigten.

Nachgefragt, so Rohmann, werden diese beiden Modelle allerdings weniger. "Die Möglichkeiten, die die Pflegezeit und die Familienpflegezeit und auch die kurzzeitige Arbeitsverhinderung bieten, sind natürlich erst mal gut im Grundsatz. In der Ausgestaltung sind sie aber so, dass sie eben häufig nicht genutzt werden." Grund: Der finanzielle Aspekt und der relativ hohe Arbeitsaufwand. Hier könnte der Staat durchaus noch nachbessern.