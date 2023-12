Sichere Passwörter erstellen: Tipps von Experten

Ob für Social-Media-Kanäle, das E-Mail-Postfach oder Online-Banking - für jeden Account brauchen wir ein Passwort. "Im Durchschnitt hat jeder Mensch etwa 72 Accounts", sagt Michael Littger, Geschäftsführer des Vereins Deutschland sicher im Netz (DsiN). Das Problem dabei: Viele Passwörter sind nicht sicher. Im Jahr 2022 belegte das Passwort "Passwort" den ersten Platz der 200 gängigsten Passwörter - so der Online-VPN-Dienst NordVPN.

Was macht ein unsicheres Passwort aus?

"Viele Menschen benutzen immer noch schwache Passwörter wie ihr Geburtsjahr, den Namen des Haustieres, Tastenkombinationen oder einen Liederanfang", sagt Jochim Selzer vom Chaos Computer Club (CCC). Wer seine Accounts und seine Daten schützen will, sollte hier dringend etwas tun.

Darum sind sichere Passwörter wichtig. 01.02.2022 | 1:26 min

Wie erstellt man ein sicheres Passwort?

So sieht ein sicheres Passwort aus

Gerade sensible Accounts sollten unterschiedliche Passwörter haben.

Es kann jede und jeden treffen

Seine Accounts nicht richtig zu schützen, ist so, als würde man seine Haustür offenstehen lassen und denken, es kommt niemand rein, weil es nichts zu holen gibt.

"Im digitalen Raum hat man so ziemlich alle Daten hinterlegt. Mit diesem Datenschatz können Hacker viel anstellen", erklärt Hans-Wilhelm Dünn, Präsident des Cyber-Sicherheitsrats Deutschland e. V. (CSRD). Jede Identität sei wichtig, denn wer Daten klaut, kann damit manipulieren, senden und bestellen. Es können zum Beispiel Phishing-Mails an alle Kontakte gesendet oder Online-Einkäufe getätigt werden.

Mit allerlei Phishing-Methoden versuchen Betrüger Geld zu machen. Und die werden immer besser. Wie schützt man sich davor? Und was kann man tun, wenn man schon falsch geklickt hat?

Vorteile: Ein Passwortmanager kann viele komplexe Passwörter generieren und speichern. Man selbst muss sich nur noch ein Passwort merken, um auf alle zugreifen zu können. Wichtig: Dieses sollte entsprechend sicher sein. Nachteile: Wer das Passwort für den Manager vergisst, hat keinen Zugang mehr zu all seinen Passwörtern. Und: Bei einem erfolgreichen Cyber-Angriff können alle Passwörter auf einmal gestohlen werden. "Ob man einem Passwort-Manager vertraut, muss letztendlich jeder selber entscheiden", sagt Jochim Selzer vom Chaos Computer Club.

Hans-Wilhelm Dünn ermutigt daher dazu, sich Hilfe zu holen: "Wenn ich nicht weiß, wie ich bei meinem Auto die Reifen wechsle, gehe ich ja auch in eine Werkstatt." Ebenso ist es mit der Cybersicherheit. Hilfe gibt es zum Beispiel beim Verein Deutschland sicher im Netz oder beim Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik (BSI).

Die Unterkunft für den Urlaub ist bezahlt, doch dann stellt sich heraus: Die Immobilie existiert nicht. Solche Betrugsfälle häufen sich in diesem Jahr. Wie kann man sich schützen? 18.07.2023 | 9:25 min

Sensible Daten mit zwei Faktoren schützen

Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist der Name Programm. Neben einem Passwort muss man sich auf einem zweiten Weg identifizieren, etwa über einen Bestätigungscode an einem weiteren Gerät. Beim Online-Banking ist diese Funktion bereits notwendig. Jochim Selzer rät bei anderen wichtigen Accounts ebenfalls zur Zwei-Faktor-Authentifizierung: "Auch das E-Mail-Konto sollte man so schützen, da viele andere Accounts damit verknüpft sind."