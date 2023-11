Betrug beim Online-Shopping: Wie man Fake-Shops erkennt

Wichtig ist bei allen Käufen über das Internet: Lieber einmal zu viel zweifeln als einmal zu wenig. "Das größte Problem für Konsumenten in finanzieller Hinsicht sind die Fake-Shops . Dort wird eine Zahlung geleistet und die Ware kommt nie an", so die Verbraucherzentrale NRW. So schnell wie diese Shops aufgemacht würden, so schnell wären sie auch wieder zugemacht. Es sei schwierig, an die Hintermänner zu kommen und das Geld oftmals weg.