Black Friday 2023: Lohnen sich die Schnäppchen?

Der Handelsverband rechnet laut Hertel erneut mit einem Plus beim Umsatz. "Wenn auch nicht so groß wie 2022." Dennoch: Mehr Umsatz heißt mehr gekaufte Waren, heißt mehr Transport. Dazu kommen etwaige Retouren . "Die Nachhaltigkeit ist ein besonderes Anliegen der Verbraucherzentrale. Jeder, der am Black Friday etwas kaufen will, sollte sich die Frage stellen: Was brauche ich wirklich?", sagt Scherer.