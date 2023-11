In keiner Kommune Deutschlands ist die Kaufkraft pro Kopf so hoch wie in Starnberg und nirgends so niedrig wie in Gelsenkirchen. Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der Nachrichtenagentur dpa vorab vorliegen, weisen sie als Extremwerte einer bundesweiten Rangliste des preisbereinigten verfügbaren Einkommens aus.