Gegen Überschuldung: Was man beim Ratenkauf beachten muss

Auf Rechnung, auf Raten, Pay Later: Beim Shopping sammeln sich schnell hohe Schulden an. Vier Menschen zeigen ihren Weg aus den Schulden. 09.10.2023 | 24:23 min

Die EU hat die neue Verbraucherkreditrichtlinie verabschiedet. Was sich dröge und wenig klangvoll anhört, hat es in sich: So soll es auch für Zahlungsaufschübe und Ratenkredite unter 200 Euro zur Pflicht werden, die Zahlungsfähigkeit der Käufer*innen zu prüfen. Heißt konkret: Wer bei dieser Prüfung als nicht liquide durchfällt, kann etwa beim Online-Shopping das Wunschobjekt nicht auf Raten kaufen.

Damit sagt die EU der zunehmenden Verschuldung vor allem junger Konsument*innen durch Zahlungsmöglichkeiten wie Buy Now, Pay Later oder Ratenkauf den Kampf an.

Hohe Schulden durch Online-Shopping? Keine Seltenheit. 22.12.2021 | 16:29 min

Rund 30 Prozent mehr Ratenkredite als im Vorjahr

Verschuldung ist auch in Deutschland ein Problem. Eine Erhebung der Auskunftei Schufa zeigt: Verbraucher*innen in Deutschland haben 2022 rund 30 Prozent mehr Ratenkredite als im Vorjahr in Anspruch genommen - bei jungen Personen zwischen 20 und 24 Jahren betrug das Plus bei Kleinkrediten gegenüber dem Vorjahr sogar 58 Prozent.