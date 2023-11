Bürgergeld steigt: Wer davon profitiert - und was es kostet

Nach einer Rechnung der CDU erhalte eine vierköpfige Familie nach heutiger Rechtslage im Schnitt 2.311 Euro an Bürgergeld. Damit habe sie faktisch so viel zur Verfügung wie eine Durchschnittsverdiener-Familie in Deutschland, so die Kritik von CDU-Politiker Jens Spahn gegenüber "Bild".