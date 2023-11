Brasiliens Justiz sperrt Telegram-App

Die Justiz in Brasilien hat die Nachrichten-App Telegram vorübergehend landesweit gesperrt. Der Dienst habe der brasilianischen Bundespolizei nicht, wie gerichtlich angeordnet, alle Daten von Mitgliedern von Neonazi-Gruppen ausgehändigt, zitierte das Nachrichtenportal "G1" am späten Mittwochabend (Ortszeit) die Begründung des Bundesgerichts im Staat Espírito Santo.

Brutale Vorfälle an Schulen in Brasilen häufen sich

Die erneute Sperre von Telegram machte sich am Mittwochabend bemerkbar, wie "G1" weiter berichtete. In dem größten Land Lateinamerikas war es in den vergangenen Monaten zu einigen tödlichen Vorfällen an Schulen und Kindergärten gekommen: