Erst in der vergangenen Woche hatte ein Messerangriff auf eine Schule in der brasilianischen Metropole São Paulo landesweit für Entsetzen gesorgt. Dabei tötete ein 13-Jähriger eine Lehrerin mit einem Messer. Nach einem Amoklauf in der Stadt Suzano mit zehn Toten im März 2019 waren die Polizeikontrollen an Schulen in São Paulo verstärkt worden.