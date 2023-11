Online-Shopping: Wie TikTok Amazon angreift

TikTok als Quelle für Witz-, Tanz- oder Katzenvideos? In Großbritannien erprobt die App nun ein neues Geschäftsmodell: Online-Shopping. Die Plattform unterstützt Verkäufer und wird damit mehr und mehr zum Konkurrenten für andere Anbieter. 21.11.2023 | 2:20 min

TikTok steigt ins Online-Shopping-Geschäft ein. In Großbritannien sondiert der Social-Media-Konzern, wie das in Europa funktionieren kann. Kleine Unternehmen stehen dabei im Fokus.

So auch ein Spielzeugladen im südenglischen Poundbury. Wenn der Scheinwerfer angeht und das Handy live überträgt, verwandelt sich Charlie Fancy in einen Star. Die Besitzerin von Boo’s Spielzeugladen verkauft seit neuestem Prinzessinen, Dinos und Bauklötze online und live auf TikTok

Das hat unser Geschäft komplett verändert. Ich dachte, ich müsste den Laden dicht machen - aber jetzt haben wir irres Wachstum. Charlie Fancy, Boo's Spielzeugladen

Kunden sind nicht nur Teenager

Vor einem Jahr stand Fancy vor der Pleite. Dann setzte sie auf einen neuen Trend: mit TikTok verkaufen. Während Charlie vor der Kamera die Spielwaren anpreist, spuckt der Computer einen Bestellzettel nach dem anderen aus.

Ihre Kunden sind nicht nur Teenager, wie man vermuten möchte. Auch die Großeltern kaufen auf TikTok, sagt Charlie Fancy, die meisten ihrer Kunden seien um die 40: "Vor sechs Monaten habe ich nur minimal Umsatz mit TikTok gemacht, doch jetzt sind es schon 60 Prozent meines Umsatzes."

TikTok erfindet sich neu

Manche Staaten überlegen, ob sie TikTok verbieten sollten. Die chinesische App sei ein Datensauger mit potentiell jugendgefährdendem Suchtfaktor und ein Sicherheitsrisiko, sagen sie.

Doch TikTok orientiert sich längst weiter. Mit Hilfe der Daten, die der Dienst von seinen Nutzern absaugt, will sich der chinesische Clip-Konzern offenbar zum Online-Shopping-Schwergewicht verwandeln. In diesem Jahr erwartet TikTok-Shopping einen Umsatz von 20 Milliarden Euro. Es ist ein Angriff auf Amazon

In Asien und den USA ist TikTok schon aktiv, in Europa probiert man es jetzt erstmal in Großbritannien. TikTok spendiert großzügige Rabatte und Gutscheine, um das Geschäft anzukurbeln, schildert Charlie Fancy. Influencer-Marketing-Experte Alessandro Bogliari bestätigt die Strategie.

Es ist ganz klar: Sie suchen den Wettbewerb mit Amazon. TikTok ist näher am Menschen. Die Kunden wollen die Produkte von Leuten kaufen, denen sie vertrauen. Und das unterscheidet TikTok von Amazon. Alessandro Bogliari, The Influencer Marketing Factory

"TikTok ist ein großer Gewinn für kleine Unternehmen," heißt es von James Stafford, General Manager, Marketing & Operations, TikTok UKI & Nordics. Die App sorge für mehr Kunden, Wachstum und Arbeitsplätze.

Das Comeback der Verkäufer im Online-Shopping

Auch Lee Tregear hat TikTok für sich entdeckt: Er geht in seinem Süßigkeiten-Geschäft live - und sieht sich dabei nicht nur als Verkäufer, sondern fast als Entertainer, so engagiert spricht er in die Kamera.

Ich hatte neulich einen 24-stündigen Live-Marathon. Das ist zwar stressig, aber die Leute wollen das so, da muss man sich anpassen. Lee Tregear, The Candy Zone

Wie Charlie Fancy spricht Tregear, jeden Kunden einzeln an: In den Kommentaren liest er, was sein Publikum kauft und bedankt sich sofort dafür. Die Leute lieben das: Diese persönliche Bindung unterscheidet den Verkauf in den sozialen Medien vom produktzentrierten Verkauf über große Plattformen oder TV-Shopping-Angeboten.

Das macht Verkäufer wie Lee Tregear zuweilen nebenbei zu Influencern. "Ich werde in England schon erkannt, dann musste ich Selfies mitmachen und Autogramme geben!"

Kritik an mangelndem Jugend- und Datenschutz

Experten meinen: TikTok könne den Online-Einzelhandel grundlegend verändern. Doch zu welchem Preis? Denn TikTok kassiert derzeit Kritik für mangelnden Jugendschutz, Datenschutz und ungeeigneten Inhalten.

"TikTok agiert leider sehr intransparent in der Funktionsweise und hat trotzdem in Teilen der Gesellschaft eine relevante Stellung eingenommen," sagt Markus Beckedahl von netzpolitik.org gegenüber ZDFheute.

Es wird interessant werden, ob der Digital Markets Act und der Digital Services Act gut funktionieren, um die gesellschaftlichen Auswirkungen der App besser überprüfen zu können und gegebenenfalls besser einschreiten zu können. Markus Beckedahl, netzpolitik.org

Beide EU-Gesetze sollen im Digitalmarkt für gleiche Regeln und verantwortungsvollen Umgang mit Daten und Inhalten sorgen. Diese Diskussion dürfte mit zunehmendem Wachstum als Verkaufskanal noch größer werden.