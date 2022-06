This is TikTok - Stars und Hype in Hochkant

Von lustigen Tanzvideos über wissenschaftliche Erklärvideos bis hin zu politischen Inhalten – auf TikTok ist alles möglich. Mittlerweile ist die App zur zentralen Informationsquelle von jungen Menschen geworden. Die Dokumentation porträtiert sogenannte Content Creator, also junge Menschen, die auf TikTok Videos hochladen. Was treibt sie an, auf TikTok Einblicke in ihr Leben zu gewähren? Wie verdienen sie mit der App Geld? Welche Vorteile bietet TikTok gegenüber anderen sozialen Medien? Und wo stoßen die Creator auf Probleme?



Auf keinem anderen sozialen Netzwerk können Menschen so schnell bekannt werden wie auf TikTok. Einen kometenhaften Aufstieg hat die 17-jährige TikTokerin Charli D'Amelio hingelegt. Innerhalb weniger Monate wird die amerikanische Schülerin zum Superstar mit 138 Millionen Followern. Ihr Vermögen wird auf mehr als zehn Millionen US Dollar geschätzt. Geschichten wie diese lassen viele Teenager von einer Karriere als Content Creator träumen.