USA gehen gegen TikTok vor: Könnte es ein Verbot geben?

TikTok ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Doch was macht der chinesische Mutterkonzern mit den Nutzerdaten? 23.03.2023 | 1:49 min

"Es ist unser Zuhause, ein Ort, wo wir gemeinsam die Pandemie überlebt haben, wo wir Beziehungen aufbauen", sagt Vitus Spehar aus Rochester, New York über die Videoplattform TikTok . Rund 30 Creators aus dem ganzen Land haben sich am Mittwochabend vor dem Kongressgebäude versammelt, um gegen ein mögliches Verbot der App in den USA zu protestieren.

US-Präsident und Kongress gehen gegen TikTok vor

Nicht nur der Präsident, auch US-Abgeordnete beider Parteien haben Sicherheitsbedenken und wollen mit Gesetzen gegen TikTok vorgehen. In einer Anhörung stellt sich TikToks CEO am Nachmittag ihren Fragen.

Bundesinnenministerin Faeser will gegen staatliche Einflussnahme durch China vorgehen. Das gelte auch für die Social-Media-Plattform TikTok, die man beobachten müsse. 23.03.2023 | 0:23 min

Welche Sorgen haben die USA?

1. Datensicherheit und Datensammlung

TikTok sammelt in den USA, wie jede andere Social-Media-Anwendung auch, Daten über die Nutzer*innen: welche Videos sie sich anschauen, welche Kommentare sie schreiben, Privatnachrichten, den Such- und Browserverlauf, die Email-Adresse, Telefonnummer und – wenn man zustimmt – auch den Standort und die Kontaktliste.

Besorgniserregend für die Politik ist aber die Tatsache, dass diese Daten an die chinesische Regierung weitergegeben werden könnten. Hintergrund ist das Nationale Nachrichtendienstgesetz der Volksrepublik China von 2017. Dieses kann so gelesen werden, dass chinesische Nachrichtendienste von jedem verlangen können, für sie auszuspähen oder Daten herauszugeben.

2. Beeinflussung von Nutzer*innen und Propaganda

In den USA und Kanada müssen Regierungsmitarbeiter die chinesische Social-Media-App Tiktok wegen Sicherheitsbedenken von ihren Dienstgeräten löschen. 01.03.2023 | 2:40 min

Welche Beweise liegen vor?

Bisher sprechen Regierungsvertreter und Behörden wie das FBI von der Gefahr und dem potenziellen Risiko, dass es zu einer Datenübergabe an die chinesische Regierung kommen könnte. "Keine Beweise dafür wurden jemals öffentlich dargelegt", sagt Adam Segal, Experte für Cybersicherheit bei Council on Foreign Relations.

Wenn man von einer Gefahr für die nationale Sicherheit spreche, müsste diese auch belegt werden, sagt auch Darrell West, Politikwissenschaftler am Center for Technology Innovation. "Ich würde gerne mehr Belege dafür auf dem Tisch sehen."

Der österreichische TikToker Wurstaufschnitt erlebt im Alltag Homophobie und Rassismus. Seine Wut darüber verarbeitet er in seinen Videos und verwandelt sie in Humor. 22.03.2023 | 1:26 min

Welche Fälle von Datenraub seitens China sind bekannt?

Hacker stahlen die persönlichen Informationen von beinahe 80 Millionen derzeitigen und früheren Kunden und Mitarbeitern des Krankenversicherers Anthem. Der Zugriff endete erst nach mehr als sieben Monaten im Januar 2015. Zwei Mitglieder einer Hackergruppe in China wurden später wegen des größten Hackerangriffs auf das Gesundheitssystem in der Geschichte der USA angeklagt. Zu den abgegriffenen Daten gehörten Sozialversicherungsnummern, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen, Daten zur Beschäftigung, zum Einkommen und Wohnadressen.

Einer der größten Datendiebstähle in der Geschichte der USA wurde 2017 aufgedeckt. Es handelte sich dabei um einen Datendiebstahl bei der Wirtschatsauskunftei Equifax , von dem fast 150 Millionen Amerikaner betroffen waren – laut US-Behörden von chinesischen Regierungshackern durchgeführt. Die Angreifer waren auch an die Sozialversicherungsnummern der Opfer gelangt. Zudem sollen sich die Angreifer auch Zugang zu Namen, Geburtsdaten und Adressen verschafft haben - und zu den Fahrerlaubnis-Nummern von mindestens zehn Millionen Amerikanern. Das betonte das Justizministerium. Cybersicherheitsexperten zufolge war das Motiv wohl Spionage. Die Daten könnten für die Rekrutierung von Spionen benutzt werden oder die Hacker könnten Deckungsidentitäten für chinesische Agenten platziert haben. Das US-Justizministerium hatte 2020 vier Angehörige der Chinesischen Volksbefreiungsarmee angeklagt.

Wie würden die USA ein TikTok-Verbot durchsetzen?

Auf Regierungsgeräten ist die App in den USA bereits gesperrt – einige Universitäten sind mitgezogen. Um TikTok zu nutzen, müssen Studierende also ihre mobilen Daten verwenden.

Ein Verbot von TikTok würde die Rechte von Millionen Amerikanern verletzten, die die App täglich zur Kommunikation und zum Ausdruck ihrer Meinung nutzen, so die NGO ACLU (American Civil Liberties Union), die sich für die Bürgerrechte in den USA einsetzt.

Auch in der EU müssen Mitarbeitende der EU-Kommission TikTok von ihrem Diensthandy löschen. 15.03.2023 | 2:37 min

Wie reagiert TikTok auf die Vorwürfe?

Lange hat TikTok US-Nutzerdaten in Rechenzentren in den USA und Singapur gespeichert. Vor rund zwei Jahren hat das Unternehmen den Standardspeicherort geändert und die US-Nutzerdaten werden nur noch an die Oracle Cloud weitergeleitet. Die Server befinden sich in den USA und nur eine limitierte Zahl an Mitarbeitenden hat Zugang. Die Datenpraktiken wurden in Zusammenarbeit mit der US-Regierung entwickelt.