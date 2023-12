Temu-Shop im Test: Wie seriös ist die Temu-App?

Bei einem Schaden haftet der Hersteller beziehungsweise der Verkäufer, sagt Rechtsanwalt Christian Solmecke: "Wenn ein Unglück passiert, müsste grundsätzlich erst einmal der Hersteller haften und zwar verschuldensunabhängig. An den eigentlichen Hersteller ist allerdings schwer heranzukommen, wenn der in China sitzt", erklärt er.



"Als Hersteller gilt nach dem Produkthaftungsgesetz aber auch, wer ein Produkt mit dem wirtschaftlichen Zweck seiner geschäftlichen Tätigkeit in den Europäischen Wirtschaftsraum einführt." Wer das ist - angesichts der Rolle von Temu als Marktplatz, als Vermittler angeblich ohne Verantwortung -, ist zumindest unklar. Solmeckes Rat: An den Weiterverkauf solcher Ware sollte man besser gar nicht denken, da man dann selbst haftbar würde.