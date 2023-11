Shoppen wie ein Milliardär: Temu - Clou oder Schmu?

Temu macht keine Qualitätskontrolle

Rusche: Kosten durch fehlende Qualitätskontrolle gedrückt

Verbraucherzentralen sehen App kritisch

Die Unternehmen ihrerseits nehmen derzeit Milliardensummen in die Hand, um sich regelrecht in die westlichen Märkte zu katapultieren. Werbung beim Superbowl, teure Influencer, penetrante Werbung in sozialen Medien. Aktuell ist es für viele schwer an Temu und Konsorten "vorbeizushoppen".