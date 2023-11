Black Friday: Wann sind Weihnachtsgeschenke am günstigsten?

Geschenke sind das Highlight jedes Weihnachtsfests. Doch wie bekommt man sie besonders günstig? Und kann man in der Black Week wirklich sparen?

Wann Weihnachtsgeschenke am günstigsten sind

Bei den Weihnachtseinkäufen wollen viele sparen. Quelle: dpa

Langsam wird es ernst - Weihnachten steht vor der Tür und es ist nur noch ein Monat Zeit, um alle Geschenke zu besorgen. Doch wann sind Weihnachtsgeschenke am günstigsten?

Die kurze Antwort lautet: genau jetzt. "Der Höhepunkt der Rabattaktionen im Jahr ist mittlerweile die Black Week oder die Cyberweek Ende November. Da gibt es im Durchschnitt gesehen die niedrigsten Preise", erklärt Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung in Köln (IFH KÖLN).

Rabatte werden oft am UVP festgemacht

Auch einer Studie des Preisvergleichsportals idealo zufolge lassen sich noch im November die größten Schnäppchen machen. Das zeigen Daten aus den Vorjahren. 2022 waren demnach 86 der 100 untersuchten Warengruppen im November günstiger als einen Monat zuvor. Ein Hauptgrund dafür sei eben die Cyberweek mit dem Höhepunkt des Black Fridays und Cyber Mondays.

Allerdings wird in der Cyberweek auch häufig mit Rabatten geworben, die gar nicht so hoch sind, wie es den Anschein hat. Die Rabatte werden häufig anhand der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers festgemacht. Die tatsächlichen Marktpreise vieler Produkte sind allerdings deutlich geringer.

Wann ist die Black Week 2023?

Black Friday & Black Week: Ursprung und Termine Die Cyberweek oder auch Black Week findet in diesem Jahr zwischen dem 20. und 27. November statt. Ursprung sind dabei die Aktionstage Black Friday (24.11.2023) und Cyber Monday (27.11.2023). Der Black Friday war ursprünglich ein Aktionstag des Einzelhandels, der traditionell am Freitag nach Thanksgiving stattfindet. Der Cyber Monday war ein Aktionstag von Online-Shops, der drei Tage nach dem Black Friday stattfindet. Heute verschmilzt der Cyber Monday im europäischen Raum stark mit dem Black Friday und ist somit Teil der Black Week bzw. Cyberweek.

Bei gewünschten Produkten Preise vergleichen

Man sollte sich also von sehr hohen Rabatten nicht in die Irre führen lassen. Dafür hilft ein einfacher Tipp: "Man sollte sich schon vor der Black Week ein Bild von den Preisen bei den gewünschten Produkten machen und selbst Preise vergleichen", meint Hudetz. Das ist zwar etwas mehr Aufwand, aber so lassen sich die besten Rabatte erkennen - auch nach der Cyberweek:

Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass Kundinnen und Kunden auch noch die ganze Weihnachtszeit und zwischen den Jahren gute Preise finden können. Dr. Kai Hudetz, Institut für Handelsforschung an der Universität Köln

Je nach Nachfrage und Verfügbarkeit bestimmter Produkte passen sich hier nämlich die Preise an.

Kaum saisonale Effekte bei Schmuck, Uhren und Spielwaren

Für die einzelnen Produktkategorien bedeutet das, dass Kleidung schon Mitte November zu vergünstigten Preisen zu bekommen ist. Dabei geht es dann vor allem um Winterkleidung, die aus dem Lager muss.

Unterhaltungselektronik ist meistens in der Cyberweek am günstigsten. Bei Schmuck, Uhren oder auch Spielwaren gibt es nicht diese starken saisonalen Effekte. Auch deshalb kann es sich hier lohnen, noch etwas länger Ausschau zu halten.

Mit Flexibilität zu günstigeren Preisen

Auch Flexibilität kann helfen. Bei Smartphones kann man zum Beispiel bei der Farbe oder bei Speichergrößen Geld sparen. "So kann es passieren, dass ein und dasselbe Smartphone in Weiß viel günstiger erhältlich ist als in Schwarz. Hier lohnt also immer ein Vergleich", erklärt idealo.

Dabei ist es auch wichtig, sich nicht von unglaublich gut klingenden Rabatten locken zu lassen. "Rund um die Aktionstage gibt es auch zunehmend mehr Fakes auf den Plattformen . Wenn Markenprodukte zu sensationell günstigen Preisen angeboten werden, ist erst recht Vorsicht geboten", sagt Hudetz.

Ein weiterer Tipp ist, immer auch ein Auge für Vorgängermodelle zu haben. Diese werden häufig reduziert angeboten und sind dabei zumeist nicht viel schlechter als die Neuheiten des Herstellers.

Onlineshopping nicht immer günstiger

Und wie ist das eigentlich mit dem Unterschied zwischen stationärem und Onlinehandel? Das Angebot ist online besser - die Preise aber nicht unbedingt: "Wenn ich zum Beispiel Sneaker in Größe 49 besorgen möchte, kann der im stationären Handel billiger sein, weil der Händler den Schuh in der Filiale schwerer loswird und dann aktiv mit dem Preis arbeitet", erklärt Hudetz.

Die goldene Regel bleibt also, Preise zu vergleichen und sich nicht zu sehr locken zu lassen.

