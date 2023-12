Günstige Bahntickets: Mit diesem Tipp sparen Sie beim Buchen

Aber: Mit einem einfachen Trick lässt sich einiges an Geld sparen. Und zwar, wenn Fahrkarten nicht bei der Deutschen Bahn , sondern bei der Bahngesellschaft im Zielland gebucht werden.

In zwei Monaten stellt die Bahn ihren Fahrplan wieder um. Teilweise werden Preise erhöht, es gibt neue Strecken. Ab heute können Tickets für den neuen Fahrplan gebucht werden.

So sparen Sie bis zu 40 Prozent

Unkompliziert geht es beispielsweise über die Seite der Österreichischen Bundesbahnen (oebb.at). So kostet zehn Tage vor Abfahrt ein Standard-Ticket der zweiten Klasse von Köln nach Wien bei der Deutschen Bahn ohne Reservierung und Ermäßigungen 99,90 Euro.

Das Bundeskartellamt ist dafür, die Deutsche Bahn in eine Gesellschaft für das Bahnnetz und eine für den Bahnbetrieb aufzuspalten, um mehr Wettbewerb zu gewährleisten. 29.11.2023 | 0:22 min

Hilfreich auch innerhalb Deutschlands

Auch wer in grenznahe Städte innerhalb Deutschlands reisen will, kann von dem Trick profitieren. Bei einer Reise von Köln nach München beispielsweise bucht man über die ÖBB die Strecke nach Innsbruck, steigt aber schon in München aus.