Wissing und Bahngewerkschaft stellen Respekt-Kampagne vor

Die Kampagne soll auf Übergriffe gegen Personal in Zügen, Bussen und Bahnhöfen aufmerksam machen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) stellen am Dienstag eine Werbekampagne für mehr Respekt für das Personal der Deutschen Bahn vor. Verbale Übergriffe hätten sich in den letzten Jahren verfünffacht, Körperverletzungen hätten sich verdreifacht, sagte EVG-Chef Martin Burkert dem Tagesspiegel.

Das müssen wir durch diese Kampagne in die Öffentlichkeit tragen. Damit allen klar wird: Hier arbeitet ein Mensch - der Respekt verdient.

Er sei froh, "dass wir die Verkehrssicherheitskampagne jetzt auch für die Schiene machen und zum Beispiel auf die Übergriffe gegen Personal in Zügen, Bussen und Bahnhöfen aufmerksam machen", sagte Burkert weiter.

Die Deutsche Bahn steht vor vielen Herausforderungen. Im ersten Halbjahr 2023 fuhr das Unternehmen einen Verlust von rund 71 Millionen Euro ein. 27.07.2023 | 1:30 min

Wissing: Gesellschaft muss aufstehen

Aufruf zur "Bahnhöflichkeit"

Die Plakate für mehr Respekt gegenüber dem Bahnpersonal sollen in Zügen und Bahnhöfen hängen und rufen unter anderem zu mehr "Bahnhöflichkeit" auf. Die EVG will sie auf ihrer Bundeskonferenz in Fulda präsentieren.