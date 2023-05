Der Zug gewinnt als Fortbewegungsmittel der Wahl immer weiter an Bedeutung - auch für Kurzurlaube in Deutschland. Was aber, wenn Reisende in Berlin, München oder Köln einsteigen und die Bahn erst am Mittelmeer wieder verlassen wollen? Buchungen innerhalb Europas können aufwändig sein und es gibt einiges zu beachten.