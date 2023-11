Nachtzüge: Wenn man im Schlaf durch Europa reisen kann

Nachtzüge waren früher sehr beliebt. Aktuell gibt es sie zwar kaum, aber die Nachfrage steigt. ZDF-Reporterin Elisa ‎Miebach hat die Strecke von München nach Italien in einem Schlafwagen-Abteil getestet.‎ 22.05.2023 | 5:40 min

Deutsche Nachbarländer bauen Nachtzug-Angebot aus

Denn für Zugfans bedeutet Nachtzugreisen auch: Einschlafen , aufwachen, ankommen - ohne Sicherheitskontrolle am Flughafen oder Sekundenschlaf am Steuer. Für viele ist der Klimaschutz das Hauptargument: Laut einer Studie des Umweltbundesamts werden bei einer Flugreise rund sechs Mal mehr Treibhausgase pro Kilometer und Person ausgestoßen als bei einer Fahrt mit dem Fernzug.

Früh buchen lohnt sich beim Nachtzug

Seit Februar gibt es wieder eine Zugverbindung über Nacht von Berlin oder Hamburg über Kopenhagen nach Stockholm in Schweden. ZDF-Reporter Class Thomsen ist die Strecke gefahren und berichtet.

Preise variieren je nach Ausstattung

In einem Abteil können bis zu drei Personen schlafen. Die Betten werden übereinander ausgeklappt, tagsüber gibt es in diesem Abteil Sitze und einen kleinen Tisch. Frühstück à la carte ist oft schon im Preis inbegriffen - ein Abendessen meist nicht. Ein Bordbistro im Nachtzug ist selten, viele Züge bieten aber kleine Gerichte am Platz an.