Tulpen und Narzissen: Tipps, wie sie länger frisch bleiben

Tulpen gehören neben Rosen zu den beliebtesten Blumen, besonders am Ende des Winters und zu Beginn des Frühlings. Floristmeisterin Kathrin Appel-Göllner sieht in der Tulpe einen echten Frühlingsboten. Sie hebt hervor, dass diese Blumen nach den langen, dunklen Wintermonaten für Aufmunterung sorgen: "Da ist es natürlich schön, wenn man auf so ein buntes Paket Tulpen zurückgreifen kann."

80 Prozent aller Schnittblumen bei uns sind Importware. Doch es gibt auch in Deutschland Betriebe, die Blumen für die Vase produzieren – und das sogar im Winter. 27.01.2022 | 3:32 min

Tulpen und ihre Herkunft

Die Geschichte der farbenprächtigen Blumen, die heutzutage in vielen Gärten und Vasen zu finden sind, reicht in die Türkei zurück. Erst im 16. Jahrhundert fanden diese Blumen ihren Weg in die Niederlande, wo sie sich großer Beliebtheit erfreuten und bis heute eine zentrale Rolle in der Blumenzucht spielen.

Der Name "Tulpe" leitet sich vom lateinischen "Tulipa" ab, was so viel bedeutet wie "Blume, die einem Turban gleicht". Dieser Name spiegelt die einzigartige Form der Blüte wider, die an die geschwungenen Linien eines Turbans erinnert.