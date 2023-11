Weihnachtsstern - so wird er richtig gepflegt

Nach der Blüte kann der Weihnachtsstern in einen hellen, aber kühleren Raum umziehen und nach dem Frost raus in den Garten oder auf den Balkon. Damit er dort schön wachsen kann, sollte er in einen größeren Topf mit normaler Blumenerde gepflanzt werden. Wichtig ist zudem der Rückschnitt nach der Blüte im April. Man schneidet ihn um die Hälfte bis zwei Drittel zurück und lässt ihn dann wachsen.