Adventskalender DIY: Tipps zum selber Basteln und Befüllen

Die 24 Kalenderinhalte einzeln in Backpapier einrollen. Beide Enden jeweils mit einem Band oder Garn umwickeln und eine Schleife machen - so, dass jedes Präsent wie ein Bonbon aussieht.Aus Pappe Sterne ausschneiden und mit den Zahlen 1 bis 24 versehen. Auf jedes Bonbon eine Zahl kleben. Wer mag, kann die Bonbons dekorieren.Ein ein bis zwei Meter langes Band spannen, z. B. in der Ecke eines Raumes oder an einem Regal. Die Bonbon-Päckchen mit weiteren Bändern oder Wäscheklammern an das Band hängen. Für mehr weihnachtliche Optik: Christbaumkugeln oder Weihnachtsschmuck zwischen die Bonbons hängen.Eine Anleitung für einen Adventskalender aus Pappbechern finden Sie auf der Website der DIY Academy.