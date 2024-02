Spiele für die Party im Garten: Varianten mit großem Mikado

Ideen von Do-it-yourself-Expertin Usha Jain 25.07.2023 | 7:03 min

Das meiste gibt es zwar zu kaufen, doch DIY ist im Trend, weil es origineller und vielseitiger ist: Mit einem individuell gestalteten Riesenmikado hat man direkt drei Spiele in einem und damit zusätzlich noch Geld gespart.

Tipps zum Kauf der Pflanzstäbe:

Bälle-Mikado auch einfach für Kinder

Um den Käfig zu füllen, braucht man ca. 15 Tennisbälle. Hat man weniger oder kleinere Bälle, wählt man am besten einen geringeren Käfig-Durchmesser. Hat man gar keine Bälle zur Hand, eignen sich auch Socken-Knäule.

Tipp : Spielen kleinere Kinder mit, sind die Socken sogar die bessere Alternative, da sie sich eher verhaken und nicht so schnell herunter fallen wie Bälle.

Wasserrutschen oder -bahnen sind die perfekte Abkühlung an heißen Tagen. Ideen, was man selbst bauen kann, damit nicht nur Kinder im Garten oder auf dem Balkon Spaß haben.

Spielregeln beim Mikado

Beim Original-Mikado nimmt ein Spieler alle Stäbe zusammen und lässt sie dann fallen. Aus dem Haufen werden nacheinander einzelne Stäbe weggenommen, wobei die übrigen Stäbe weder berührt, noch bewegt werden dürfen. Wer das schafft, ist noch einmal am Zug. Am Schluss werden die Punktwerte der Stäbe zusammengerechnet: Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.

Beim Bälle-Mikado werden die Stäbe so in das Gitter gesteckt, dass alle Bälle darauf liegen bleiben. Dann startet das Spiel: Nacheinander werden Stäbe herausgezogen. Bleiben alle Bälle liegen, ist der Spieler noch einmal dran. Fällt ein Ball bei einem Zug, zählt der Stab nicht und der nächste Spieler ist an der Reihe.