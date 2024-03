Insektenhotel: Durch Nisthilfen Wildbienen & Co. helfen

Vor allem solitär lebende Wildbienen, also kleine, einzelgängerische Arten, nutzen die typischen Hotels mit Röhren und Bohrungen in Holz. Darunter sind Mauerbienen, Pelzbienen, Maskenbienen oder Wollbienen. 70 Prozent aller Wildbienen-Arten (inklusive der Hummeln ) haben ihre Unterschlüpfe übrigens in Erdbauten und nutzen keine Insektenhotels. Es wird damit also eine kleine aber hoch bedrohte Gruppe von Wildbienen unterstützt.