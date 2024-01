Wäsche richtig waschen: Tipps für Dosierung und Programm

Flüssigvollwaschmittel und Universalwaschmittelkapseln enthalten häufig optische Aufheller. In der Vergangenheit sei vereinzelt Mikroplastik nachweisbar gewesen. Grundsätzlich sei es aber kein großes Thema, betont Gast: "Mikroplastik wird in den kommenden Jahren in der EU ohnehin in Waschmitteln verboten werden, entsprechend handelt es sich um ein endliches Thema."