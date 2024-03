Fitnessstudio: Was Verbraucher beim Vertrag wissen sollten

Wie flexibel die Gestaltung tatsächlich ist, ist von Studio zu Studio recht unterschiedlich. Informieren Sie sich am besten vorab, ob die AGB für den Fall eines Umzugs ein Kündigungsrecht vorsehen. Auch gibt es durchaus Betreiber, die Besuche in eigenen Studios in anderen Städten oder über Kooperationen auch in Partnerstudios gestatten. Inzwischen werden auch Prepaid- und drop-in-Modelle angeboten.