Axtwerfen immer beliebter: Was hinter dem Trendsport steckt

Das Axtwerfen erlebt einen regelrechten Ansturm - vielerorts öffnen Studios, in denen in geselliger Runde der Axtwurf geprobt werden kann. Was Sie über die Sportart wissen sollten.

Axtwerfen: Was steckt hinter dem Hype?

Trendsportarten in Deutschland

Axtwerfen ist der neue Trendsport. Immer mehr Vereine sprießen aus dem Boden. ZDF-Reporterin Julia Ludolf hat es ausprobiert. 29.01.2024 | 3:24 min

2016 eröffnete der erste Axtwurf-Club in den USA . Eine ungewöhnliche Freizeitaktivität, die mittlerweile auch in Deutschland auf Anklang gestoßen ist.

Wie funktioniert Axtwerfen?

"Zum Axtwerfen werden keine Vorkenntnisse benötigt", erklärt Axtwurf-Trainer Leon Reinartz.

Ähnlich wie beim Darts wird die Axt aus vier bis sechs Metern Entfernung auf eine Zielscheibe aus Holz geworfen. Leon Reinartz, Axtwurf-Trainer

In der Mitte befindet sich das sogenannte "Bullseye". Wer im Turniermodus spielt, erlangt beim Treffen dieses Bereichs die meisten Punkte. Grundsätzlich gilt: Je näher am Bullseye, desto mehr Punkte.

Axtwerfen: Die richtige Haltung zählt

Anfänger sollten die Axt zunächst mit beiden Händen werfen und halten. Leon Reinartz, Axtwurf-Trainer

Dabei sollte die stärkere Hand oben und die schwächere Hand unten um den Axt-Stiel fassen. Nun wird die Axt, ähnlich wie bei einem Einwurf im Fußball, von hinter dem Kopf nach vorne geschwungen und losgelassen. Wer diese Technik beherrscht, kann die Axt anschließend auch mit nur einer Hand werfen.

In Deutschland erlebt der Axtwerfen-Trend aus den USA einen Hype. In einer Hamburger Bar kann man auf zwölf Käfig-Bahnen große Holzscheiben treffen. 01.02.2024 | 1:46 min

Welche Wurfgegenstände es außer der Axt gibt

"Die Axt ist aus einem Guss angefertigt, damit der Axt-Kopf sich beim Fliegen nicht vom Axt-Stiel lösen kann", erklärt Axtwurf-Trainer Reinartz. Zudem stehen in der Regel verschiedene Axt-Größen und -Gewichte zur Auswahl. "Neben der Axt können in einigen Studios auch andere Gegenstände zum Werfen genutzt werden, beispielsweise Wurfmesser, Wurfkarten oder Wurfspaten", so Leon Reinartz.

Axtwerfen und der Faktor Sicherheit

Alle Würfe finden in sicheren, abgegrenzten Bahnen und unter Aufsicht eines Axtwurf-Trainers statt. Bevor es ans Axtwerfen geht, durchläuft jeder Teilnehmer eine Sicherheitseinweisung.

Die größte Unfallgefahr besteht bei einer direkten Übergabe der Axt, da sie in diesem Zuge falsch angefasst werden oder herunterfallen könnte. Leon Reinartz, Axtwurf-Trainer

"Um dies zu verhindern, wird die Axt nach jedem Wurf in einen Kasten gelegt", erläutert Reinartz. Erst nachdem dies geschehen ist, darf der nächste Spieler die Axt aus dem Kasten entnehmen.

Gesellige Aktivität mit Musik und Alkohol

Darüber hinaus herrscht in vielen Axtwurf-Studios eine gesellige Atmosphäre mit Musik und Drinks. An der Bar ist meist auch Alkohol erhältlich.

Um die Sicherheit im Studio zu gewährleisten, achten wir Trainer darauf, dass es niemand mit dem Alkohol übertreibt. Leon Reinartz, Axtwurf-Trainer

Das Fazit: Die Trendsportart taugt als Abwechslung für Verabredungen aller Art, zum Beispiel als Team-Event, für Geburtstage oder Junggesellenabschiede.

