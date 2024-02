Passkey und Passwort-Manager: Passwörter besser schützen

Die verschiedenen Passwörter kann man auf einem Zettel notieren oder digital hinterlegen in einem Passwort-Safe oder -Manager: Er funktioniert wie ein digitaler Notizblock und ist mit einem Passwort oder auch per Fingerabdruck geschützt . Einschränkend merkt Eva-Maria Weiß an: Wenn ein Passwort von Hackern genutzt worden sei, helfe es natürlich auch nicht, wenn es in einem Passwort-Manager gespeichert sei.