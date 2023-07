Ein großes Alleinstellungsmerkmal, von dem bisher Mastodon profitieren konnte, ist die technische Infrastruktur. Mastodon arbeitet mit dem sogenannten AcitivityPub-Protokoll. Durch diesen Standard ist Mastodon ein offenes Netzwerk. Andere Server und Dienste können sich mit dem Protokoll untereinander verbinden, ohne zwangsläufig Daten miteinander auszutauschen - sie bilden so das Fediverse. Kein Konzern kann die Regeln des Protokolls einfach so ändern.



Threads zeigt sich offen, das Protokoll in Zukunft zu integrieren. Sollte das passieren, könnten Regierungen, Organisation und andere Nutzer ihre eigenen Server an das soziale Netzwerk anschließen, sogar Mastodon-Accounts ließen sich anbinden. Seemann bremst allerdings die Erwartungen: "Es wird viel darüber gerätselt, was die Motivation für Meta ist, ActivityPub als Protokoll zu implementieren", sagt er.



"Man müsste sich darauf verlassen können, dass Meta diese Interoperabilität über Jahre hinweg gewährleistet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dieses Zutrauen hat. Ich zweifle sogar, ob sie das überhaupt einführen. Ich sehe das eher als zusätzliche Spielerei und Marketing seitens Meta."