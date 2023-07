Virtuelle Realität (VR) beschreibt laut Sebastian Klöß vom Digitalverband Bitkom eine computergenerierte 3D-Welt, in die der Träger eines VR-fähigen Geräts - normalerweise eine Brille - abtauchen kann. Es handelt sich um eine "komplett fiktive" Welt, in der man von der tatsächliche Umgebung visuell abgetrennt ist, erklärt Philipp Rauschnabel, Professor für Digitales Marketing und Medieninnovation an der Universität der Bundeswehr München.



Im Unterschied dazu werden bei Augmented Reality (AR), das für "erweiterte Realität" steht, virtuelle Elemente in die echte Welt übertragen. Auch das funktioniert mittels dafür geeigneter Brillen, doch die meisten AR-Anwendungen laufen aktuell auf Smartphones oder Tablets. Einrichtungshäuser bieten zum Beispiel AR-Programme an, mit denen Kunden Möbel in die eigene Wohnung projizieren können.