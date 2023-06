Ältere bei Digitalisierung außen vor?

Ewa möchte unter anderem lernen, ein Foto per Mail zu schicken - von einer Rose aus ihrem Garten. In 90 Minuten führt Dozent Lehmann seine sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch das Mailprogramm. "Was war das Besondere an der Zeile, in der 'An' steht?", fragt der 32-Jährige. "Das kann man an ganz viele schicken", kommt es zurück. "Genau, anders als ein Postbrief kann man eine E-Mail an mehrere Empfänger schicken", erklärt Lehmann und geht herum, hilft bei Problemen.