Ein Senioren-Chor, eine Metal-Band, ein Song

Nächtliche Fahrten im Tour-Bus, internationale große Festivals, Soundcheck, aufwendiges Schminken für die Bühne, Workout, Social Media und Fans in Ekstase versetzen – all das gehört bei einem Auftritt von "Lord Of The Lost" dazu. Ruths Welt sieht da anders aus: Vor einem Auftritt zieht sie sich lediglich kurz ihren Lippenstift nach und macht Stimmübungen. Das war’s. Und dennoch ist sie sicher: es gibt mehr, was den Senioren-Chor und die Heavy-Metal-Band verbindet statt trennt: "Musik ist ja überhaupt das, was die Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Das ist zeitlos, das ist absolut zeitlos."