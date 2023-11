Hass im Netz: Digitale Gewalt als "ständiges Dauerrauschen"

Theoretisch bestehen Auskunftsansprüche gegen die Plattformen, um Täter ausfindig zu machen. Allerdings ist der Prozess langwierig und selbst wenn Plattformen beispielsweise IP-Adressen der Verfasser herausgeben , ist die Suche noch lange nicht am Ende. Denn dann müssen sich Betroffene erst noch an den jeweiligen Internetanbieter wenden, in der Hoffnung, dass sich die IP-Adresse auch einem Anschluss zuordnen lässt.