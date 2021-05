Hass im Netz - Politiker*innen im Visier

Walter Lübcke ist ein Opfer rechten Hasses, in sozialen Netzwerken verhöhnt, beleidigt, gejagt, bis ihn sein Mörder nachts hinterrücks auf seiner privaten Terrasse erschoss. Lübcke, CDU-Regierungspräsident in Kassel, hatte sich für Flüchtende stark gemacht, so wie sich viele in der Politik für Schwache stark machen. Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang macht sich stark für Frauen, Feminist*innen und Menschen aller Schönheitsideale und auch ihr wünschen sie in den Netzwerken Tod und Vergewaltigung. Und sie beschreiben sogar genau, wie dies vor sich gehen soll.