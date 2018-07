Viele sagen jedoch auch, dass sie es auch schon mal bereut haben, solche privaten Inhalte geteilt zu haben. Das Problem: Einmal im Netz, hat man nicht mehr in der Hand, was mit den Informationen geschieht und wie sie weiterverbreitet werden. Am Safer Internet Day soll es in diesem Jahr deshalb darum gehen, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, welche Informationen man im Internet von sich preis gibt.