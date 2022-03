Beobachtet eure Handy-Nutzung eine Woche lang. Dazu könnt ihr die Bildschirmkontrollfunktionen eures Betriebssystems nutzen, eure Nutzung aufschreiben oder eine passende App installieren. Macht euch Gedanken darüber, ob ihr diese Zeiten okay findet, wie ihr sie gerne verändern würdet oder was ihr stattdessen machen könnt.



Es ist auch gut, sich darüber mit Freundinnen und Freunden oder eurer Familie auszutauschen. Sprecht über positive Erfahrungen und Entdeckungen, aber auch darüber, was ihr gerade nicht so gut findet oder was euch beschäftigt.