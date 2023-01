Ob wir es wollen oder nicht - Werbung beeinflusst uns, auch wenn uns das nicht immer bewusst ist. Deshalb ist es auch gar nicht so toll, dass wir so unglaublich viel davon sehen, sobald wir im Internet und auf Social Media unterwegs sind. Aber die Aufmerksamkeit und Zeit, die wir an Werbung verlieren, ist quasi die Eintrittskarte zu all den kostenlosen Dingen, die wir im Internet so gerne benutzen.