In jeder Social-Media-App kann man einige Einstellungen machen, die ziemlich nützlich sind. Zum Beispiel könnt ihr einstellen, dass eure Posts nicht kommentierbar sind - so erhaltet ihr auch keine beleidigenden Kommentare. Man kann zum Beispiel bei TikTok einen Kommentarfilter einstellen, der beleidigende Kommentare herausfiltert. Außerdem könnt ihr Wörter bestimmen, die ihr nicht in Kommentaren lesen wollt. Der Filter sortiert Kommentare mit diesen Wörtern dann aus.



Außerdem könnt ihr einige Datenschutzeinstellungen machen. Zum Beispiel könnt ihr einstellen, ob die App auf die Kontakte von euren Freunden auf eurem Handy zugreifen darf. Das solltet ihr besser abstellen - die Handynummern von euren Freunden gehen die Unternehmen wirklich nichts an! Ihr würdet ja auch nicht die Telefonliste eurer Klasse an irgendwelche Firmen verschicken.