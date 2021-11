Cyberkriminelle verstecken sich mit Daten und nicht unter Hüten...

Quelle: clipdealer

Und zum Schluss noch was Lustiges: Häufig siehst du auf Fotos zu Cyberkriminalität Menschen mit Handschuhen und einer Maske mit Augenschlitzen vor einem Computer sitzen. Oder sie sind verdeckt von einem dunklen Kapuzenpulli. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wer sitzt denn an seinem eigenen Computer in so einem Aufzug? So eine Verkleidung brauchen Cyberkriminelle gar nicht, sie verstecken sich ja im Internet. Aber wenn Erwachsene sich Diebe vorstellen, dann sehen die doch sehr oft aus wie früher die Bankräuber…