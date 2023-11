Trend Blasrohrschießen: Luft holen, pusten - und Schuss

Bei der Disziplin wird kräftig in das Rohr hineingepustet, bis der Pfeil explosionsartig herausschießt.

"Anlegen, durch die Nase Luft holen - und pusten!" Der sechsjährige Paul Voß hat ein mit einem Pfeil versehenes Blasrohr vor dem Mund. Er folgt der Aufforderung von Diana Steinhauer, daraufhin schießt der Pfeil durchs Rohr. Sekundenbruchteile später lässt dieser einen Ballon auf einer fünf Meter entfernten Scheibe zerplatzen. Vorsichtig steckt der Junge wieder einen Pfeil in die dafür vorgesehene Fassung am Mundstück. Er setzt das Rohr an und zielt geradeaus. Mit einem kräftigen Pusten landet das Geschoss wieder auf dem Brett.