Beim Discgolf sind richtiges Frisbee und Wurftechnik gefragt

In immer mehr Parks in Deutschland kann man Discgolf spielen. Doch wie funktioniert diese Golf-Variante mit Frisbeescheibe? Mit welchen Wurftechniken man Erfolg haben kann.

Sport in Parks in Europa

Golf mit einer Frisbee-Scheibe? Hört sich verrückt an, gibt es aber wirklich. Frisbee-Golf oder besser Discgolf ist ein Sport, den man in vielen Parks in ganz Europa ausüben kann. Dabei ist das Bespielen der Kurse und Bahnen zumeist kostenlos.

Wie funktioniert Discgolf?

Doch wie funktioniert das Spiel überhaupt? Ähnlich wie beim Golf ist das Ziel des Spiels, in möglichst wenigen Versuchen eine Bahn fertig zu spielen. Dabei versucht man das Frisbee in einen metallenen Korb zu werfen, der immer das Ende der Bahn markiert.

Start ist am Abwurfpunkt der Bahn. Die nächsten Würfe führt man dann immer von der Stelle aus, wo beim letzten Wurf das Frisbee gelandet ist. Mit dem Korbtreffer ist die Bahn erfolgreich beendet. Schafft man es, die Bahn in einem Wurf abzuschließen, bezeichnet man das als Ass. Das ist auch für erfahrene Discgolf-Spieler etwas ganz Besonderes.

Discgolf-Wettbewerbe Während Discgolf in Deutschland ein Schattendasein fristet, ist es in anderen Ländern viel populärer. In den skandinavischen Ländern und den USA ist Discgolf sogar eine Sportart, mit der man gutes Geld verdienen kann. Dort werden große Turniere gespielt, bei denen sich die besten Spielerinnen und Spieler der ganzen Welt versammeln.



Auch in Deutschland gibt es Meisterschaften und Cups. Diese sind aber weit weniger professionell und hohe Preisgelder gibt es hier auch nicht.

Frisbeescheiben unterschiedlich je nach Distanz

Es gibt unterschiedliche Scheiben, mit denen man beim Discgolf werfen kann. Die Namen erinnern auch hier an den Golfsport. Es gibt einen Putter für kurze Distanzen, eine Midrange-Scheibe für längere Distanzen und einen Driver für sehr lange Distanzen.

Je nachdem, wie weit man vom Korb entfernt steht, nutzt man die einzelnen Scheiben, um dem Korb näher zu kommen oder zu treffen. Für einen Anfänger empfiehlt es sich, erstmal nur den Putter zu benutzen. Dieser fliegt nicht so schnell, so dass sich die Wurftechnik besser erlernen lässt. Mit Driver oder Midrange gezielt zu werfen, ist gerade zu Beginn äußerst schwierig.

Normale Frisbeescheiben sind für das Discgolf-Spielen nicht geeignet. Diese fliegen nämlich zu langsam und zu kurz. Richtige Discgolf-Scheiben sind aber häufig bei den Kursen vor Ort ausleihbar.

Von Frisbee spielen bis zu Yoga: Hunde toben sich gerne aus. 21.04.2023 | 1:35 min

Was bei der Wurftechnik zu beachten ist

Auch bei der Wurftechnik gibt es ein paar Dinge zu beachten. Will man, dass die Scheibe am Ende des Wurfs nach links abdriftet, benutzt man den Rückhandwurf. Dieser ist mit dem gewohnten normalen Frisbee-Wurf zu vergleichen. Die Bewegung des Arms läuft von innen nach außen und man lässt das Frisbee am vordersten Punkt los. Was diesen Wurf vom normalen Frisbee-Werfen unterscheidet, ist, dass die Kraft aus Schulter und Arm kommt und nicht aus dem Handgelenk.

Will man, dass die Scheibe am Ende des Wurfes nach rechts abdriftet, nutzt man den Vorwandwurf. Dafür bewegt man den Arm von außen nach innen und lässt das Frisbee wieder am vordersten Punkt los. Würfe, die kerzengerade sind, sind nur äußerst schwierig zu werfen. Dafür erfordert es das richtige Timing bei Ausholbewegung und Loslassen.

Dr. Matthias Manke erläutert, wieso Bewegung im Freien so wichtig ist und zeigt, welche Übungen man draußen machen kann, wenn man tagsüber viel sitzt oder steht. 11.06.2023 | 8:29 min

Discgolf als kostengünstige Freizeitaktivität

Mit diesen einfachen Tipps lässt sich schon ganz gut eine Bahn bespielen. Will man schnell besser werden, empfiehlt es sich, Discgolf nicht allein zu spielen. Häufig sieht man die kleinen technischen Fehler bei sich nämlich nicht. Dafür ist ein Blick von außen meistens goldwert. Als kostengünstige Freizeitaktivität ist Discgolf eine gute Beschäftigung für Sommer und Winter.