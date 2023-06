Trägerlose Oberteile sind wieder da, wie die "Vogue" meint und bei Stars beobachtet hat. "Das enge Tube Top feiert dieses Jahr ein großes Comeback und ersetzt in unseren Kleiderschränken jegliche T-Shirts, Trägertops oder Blusen." Enge Tube Tops seien schon in den 2000ern die liebsten Ausgehtops von "Sex and the City"-Figur Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) gewesen, so die "Vogue". Sie betonen jedenfalls die Schulterpartie, den Nacken und den Hals. Auch der Trend zum Pullunder (mit nix drunter) dauert an. Das ärmellose Teil betont die Arme.