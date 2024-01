Gesundheit auf der Baustelle: Wie Bauarbeiter fit bleiben

Wie kann man trotz psychischer und physischer Belastungen gesund arbeiten? "plan b" über Fitness am Arbeitsplatz. 06.01.2024 | 29:46 min

Mobile Gesundheits-Prävention

Seit 2021 wird deshalb ein Gesundheitsmobil eingesetzt, das Baustellen in ganz Deutschland abfährt. Geschultes Personal führt im Mobil präventive Untersuchungen wie EKG, Cardio-Messungen, Stresslevel-Analyse oder Kraftmessungen des Rückens und der Bauchmuskulatur durch. Je nach Ergebnis gibt es in vertraulichen Einzelgesprächen Empfehlungen zu Maßnahmen.

Das Mobil fährt in ganz Deutschland verschiedene Baustellen an, um alle zu erreichen, die sonst nicht von Gesundheitsaktivitäten profitieren würden. Mit der Einführung des Mobils konnten in den ersten neun Monaten bereits über 2.300 Messungen an mehr als 300 Standorten durchgeführt werden.

Johannes Burchard: Wir haben in einer durchaus körperlich belastenden Industrie wie der Baubranche Herausforderungen. Und hier möchten wir ermitteln: Wie können diese präventiv am Arbeitsplatz vermieden werden und was kann ich in meinem Fachbereich dafür tun, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur abends lebendig wieder nach Hause kommen, sondern morgens auch wieder motiviert am Arbeitsplatz erscheinen?