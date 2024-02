Wie Sie Ihre Spülmaschine richtig nutzen

Eine richtig eingeräumte Spülmaschine sorgt dafür, dass das Geschirr genau die richtige Menge an Wasser und Wärme abbekommt. Das sorgt nicht nur für zuverlässig sauberes Geschirr, sondern macht den Spülvorgang so effizient und sparsam wie möglich. Die Spülmaschine sollte zwar möglichst voll beladen werden, aber nur so, dass sich die einzelnen Teile nicht überlagern.