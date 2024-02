Workation: Mobiles Arbeiten im Ausland

Wie eine Workation steuerrechtlich zu Buche schlägt, kommt vor allem auf das Land an, in dem die Workation stattfinden soll. "Halten sich Arbeitnehmende in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) auf oder in einem Land, mit dem Deutschland ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen hat, fallen nur in Deutschland Steuern an", so Fachanwalt Mantel. In dem Fall darf der Arbeitnehmer maximal 183 Tage im Kalenderjahr im Ausland tätig sein. Eine Liste dieser Länder gibt es hier