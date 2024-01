Homeoffice: Etabliert aber weiter umstritten

Eine Frau arbeitet am Laptop in ihrer Wohnung

Ein paar Tage Büro, ein paar Tage daheim

"Das Modell der Zukunft", ergänzt sie, "wird ein Hybrides sein", sagt Annina Hering, Ökonomin bei der Stellenplattform indeed. Dort beschäftigt sie sich damit, wie die Arbeit von morgen aussehen wird.

In der Pandemie hat sich die Art, wie wir arbeiten, erheblich verändert. Statt im Büro sind viele im Homeoffice ihrem Beruf nachgegangen. Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? 29.07.2022 | 2:29 min

Die entscheidende Frage ist, in welchem Maß, in welchen Verhältnis?

Und genau an der Stelle befindet sich Deutschland gerade im Praxistest. Es geht darum: "Was würde ein Arbeitgeber unter diesen Rahmenbedingungen denn gerne anbieten? Und was würden die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gerne haben wollen?", führt sie aus.